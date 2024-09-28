Эксперт назвал правила информационной безопасности на удалёнке

Работа на удаленке в общественных местах может представлять определённые риски, особенно когда дело касается конфиденциальной информации. Ведущий аналитик по кибербезопасности MTS Web Services Джамил Меджидов советует всегда следить за тем, чтобы посторонние не видели экран вашего устройства. Если вокруг много людей, стоит задуматься о покупке специальной плёнки, которая затемняет экран, чтобы другие не могли прочитать информацию.

Кроме того, стоит быть осторожным с публичными Wi-Fi сетями. Подключение к ним может открыть доступ злоумышленникам к вашему интернет-трафику и, соответственно, к личным данным. Меджидов подчёркивает, что особенно опасно проводить онлайн-платежи или вводить пароли и данные банковских карт в таких условиях. Поэтому лучше всего избегать раздачи Wi-Fi с мобильного телефона и никогда не хранить средства аутентификации, такие как токены или карты, рядом с ноутбуком.

Если вам предложили подключиться к знакомой Wi-Fi сети, но для этого нужно ввести пароль, лучше от этого отказаться. Для защиты своего домашнего роутера следует поменять название сети и установить сложный пароль. Также можно уменьшить радиус работы Wi-Fi до границ квартиры и создать белый список устройств, которые могут подключаться к сети. Эти простые меры помогут защитить ваши данные от возможных взломов.