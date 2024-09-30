Эксперт назвал правила ухода за ноутбуком

Для того, чтобы ваш ноутбук прослужил дольше, его стоит обслуживать примерно раз в год. Камиль Хужиахметов, основатель бренда ноутбуков Echips, объяснил, что такое обслуживание включает проверку устройства на наличие загрязнений и механических повреждений. Он отметил, что стоит отдать ноутбук в сервисный центр, чтобы его разобрали и почистили. Пыль и мусор могут забить вентиляционные отверстия, а это может привести к перегреву и проблемам с электроникой.

Чтобы избежать загрязнения, эксперт советует использовать ноутбук только на твёрдых поверхностях. Хужиахметов предупреждает, что работа на диване или на коленях может привести к накоплению пыли, ведь ворсистые ткани являются дополнительным источником загрязнений. Также стоит обратить внимание на охлаждение, так как компактность ноутбуков часто создаёт проблемы с отводом тепла. Если вы активно работаете на устройстве, то рекомендуется приобрести специальную охлаждающую подставку.

Кроме того, полезным аксессуаром будет силиконовая накладка на клавиатуру. Хужиахметов считает, что она особенно нужна тем, кто любит перекусывать за компьютером. Накладка поможет защитить клавиши от крошек и спасёт ноутбук от возможных протечек, которые могут произойти при случайном проливе напитка. Эксперт напомнил, что одна из самых частых поломок — это залитая клавиатура, и такое может произойти даже от обычной воды.