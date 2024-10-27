Эксперт назвал правила защиты от фишинга

Осенью заметно возросли фишинговые атаки — мошенники нашли новые способы, чтобы запутать людей и выманить у них деньги или конфиденциальные данные. Один из популярных приёмов — поддельные сообщения от «генерального директора», которые начали рассылаться через мессенджеры. По словам Андрея Макаркина, руководителя службы информационной безопасности компании «Первый Бит», фишинг становится все более изощрённым, что делает его распознавание сложнее для обычных пользователей.

Эксперт «Первого Бита» отметил, что злоумышленники тщательно имитируют образы высокопоставленных лиц, чтобы вызвать доверие. Цель фишинга — обманом получить доступ к личной информации или банковским данным, и это угрожает не только кошельку жертвы, но и безопасности компании, в которой она работает. В результате атаки могут быть украдены пароли от корпоративных систем, банковские данные, паспортные номера и другая важная информация.

Макаркин напомнил, что для защиты от фишинга важно не открывать подозрительные ссылки и внимательно проверять адреса отправителей, особенно если сообщение пришло от нового контакта. Эксперт советует всегда сообщать в IT-отдел компании обо всех подозрительных сообщениях, так как злоумышленники могут притворяться знакомыми и даже представителями банка. Простая ошибка может не только стоить вам денег, но и поставить под угрозу безопасность ваших коллег и близких.