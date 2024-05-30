Эксперт назвал причины, почему компании не переходят на российский софт

Опубликовано 30 мая 2024, 21:58
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Эксперт назвал причины, почему компании не переходят на российский софтГлавная причина: прошло недостаточно времени
Эксперт в области технологий рассказал, почему российские компании всё ещё не перешли на отечественное ПО полностью
Российские компании все ещё предпочитают использовать зарубежное программное обеспечение, потому что переход на отечественное требует много времени и усилий. По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, российские альтернативы не всегда соответствуют потребностям компаний, а покупка зарубежного программного обеспечения может обернуться дополнительными расходами.
Он также отметил, что российские и зарубежные программы имеют свои особенности, и поэтому безболезненное внедрение нового программного обеспечения становится непростой задачей. Мариничев подчеркнул, что различия между российскими и зарубежными продуктами делают «плавный переход» на новое программное обеспечение невозможным.