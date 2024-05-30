Эксперт назвал причины, почему компании не переходят на российский софт

Российские компании все ещё предпочитают использовать зарубежное программное обеспечение, потому что переход на отечественное требует много времени и усилий. По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, российские альтернативы не всегда соответствуют потребностям компаний, а покупка зарубежного программного обеспечения может обернуться дополнительными расходами.

Он также отметил, что российские и зарубежные программы имеют свои особенности, и поэтому безболезненное внедрение нового программного обеспечения становится непростой задачей. Мариничев подчеркнул, что различия между российскими и зарубежными продуктами делают «плавный переход» на новое программное обеспечение невозможным.