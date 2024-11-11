Эксперт назвал причины популярности iPhone среди молодых людей

Эксперт Леонид Хазанов объяснил, что для зумеров iPhone — это не просто телефон, а символ престижа и «продвинутости» в сравнении со старшим поколением, которое они считают менее технически осведомлённым. По его мнению, смартфоны Apple для молодых людей — это нечто большее, чем техника: они подчёркивают статус и отличают владельцев от «отсталых» родителей. Социологи к зумерам относят тех, кто родился с 1997 по 2012 год, и это группа в возрасте от 12 до 27 лет.

Исследование, проведённое российской геосоциальной сетью Blink, где большинство пользователей — зумеры, подтвердило, что техника Apple у них в фаворитах. Анализ активности 8,3 млн пользователей сети показал, что почти каждый второй (52%) предпочитает iPhone, особенно модели 11, 13 и 12. Это делает Apple абсолютным лидером среди гаджетов, выбираемых молодыми людьми.

На втором месте по популярности оказался Xiaomi с 15%, за ним — Samsung, которому отдают предпочтение 10% опрошенных. В десятку популярных брендов также вошли Tecno, Realme, Infinix, Honor и Huawei, но они имеют значительно меньшую долю среди зумеров, от 7% до 1%.

Муртазин добавил, что в скором времени покупатели начнут оставлять отзывы, что тоже повлияет на спрос. По его мнению, рынок перераспределится, когда люди начнут замечать, что российские ноутбуки могут ломаться быстрее, чем более дорогие китайские аналоги. Аналитик считает, что доля отечественных устройств вскоре пойдёт на спад, несмотря на кратковременный рост.

Ранее Муртазин пояснял, что спрос на российские ноутбуки повысился благодаря их относительно низкой цене. Однако он отметил, что это временный эффект, и повторного увеличения продаж, скорее всего, не произойдёт.