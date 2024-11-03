Эксперт назвал приложения с самым большим «аппетитом» на заряд смартфона

Илья Казаков, технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент», предупредил россиян о приложениях, которые могут сильно разряжать аккумулятор смартфона. По его словам, пользователям стоит знать, какие приложения «пожирают» заряд и как с этим можно справиться.

Казаков отметил, что социальные сети, работающие в фоновом режиме, постоянно загружают контент и отправляют уведомления. Он советует отключить фоновые обновления и уведомления, чтобы продлить время работы устройства. В число энергозатратных приложений также вошли навигационные программы, которые обновляют карты и данные о дорожном движении, а также приложения для создания коротких видеороликов, требующие постоянной загрузки и обработки.

Также эксперт обратил внимание на популярные видеоплатформы, где просмотр потокового видео, особенно в высоком разрешении, может значительно расходовать заряд батареи. Он рекомендует снижать качество видео и избегать использования смартфона как карманного телевизора. Казаков добавил, что приложения для видеоконференций потребляют много энергии из-за активной работы камеры и микрофона, и посоветовал уменьшить яркость экрана и, по возможности, переключаться на аудиорежим.

Кроме того, современные игры, нагружающие процессор и графику, также требуют значительных затрат энергии. Казаков призвал пользователей уменьшать яркость экрана во время игр и следить за тем, какие приложения расходуют заряд. Это поможет сохранить батарею на долгое время и избежать неожиданных отключений.