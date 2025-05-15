Эксперт назвал признаки фейковых приложений в Google Play и AppStore

Мобильные приложения стали привычной частью жизни, их используют для работы, общения и развлечений. Но вместе с полезными программами в магазинах появляются и подделки, которые могут причинить серьёзный вред. Основатель компании АО «Искусственное Сознание» Евгений Комелин рассказал, что мошенники часто создают копии популярных приложений, чтобы обмануть пользователей и украсть их деньги или данные.

Например, при поиске приложения для заказа такси или доставки можно наткнуться на фейковую версию с похожим названием и логотипом. Такая программа может иметь хорошие отзывы и высокий рейтинг, но после установки и ввода данных банковской карты с вашего счёта могут пропасть деньги. Комелин пояснил, что мошенники используют дизайн и имена известных сервисов, чтобы ввести людей в заблуждение и получить доступ к личной информации или даже установить на телефон вредоносный софт.

Чтобы не стать жертвой, эксперт советует внимательно проверять все данные о приложении — название, описание, отзывы, количество скачиваний и имя разработчика. Следует скачивать программы только из официальных магазинов и не переходить по подозрительным ссылкам. При установке нужно обращать внимание на запрашиваемые разрешения, а при сомнениях лучше отказаться. Если подозрительное приложение уже установлено, его нужно сразу удалить и сменить пароли. Также важно регулярно обновлять систему и антивирусы, чтобы защитить себя от взлома и кражи личных данных.