Эксперт назвал признаки обработанного нейросетями видео

Эксперт в области конкурентной разведки Евгений Ющук предупреждает об опасностях дипфейков. Он объяснил, что такие фальшивые видеозаписи выглядят очень реалистично, что затрудняет их распознавание. Видеозапись может изображать знакомого человека или знаменитость, но при этом он может говорить что-то, что приводит к финансовым потерям. Более того, создание дипфейков стало доступным, и недорогие программы для этого теперь доступны злоумышленникам.

Ющук добавил, что обычному человеку сложно понять, что он общается с мошенником, использующим дипфейковую запись. Он предложил простое решение: «Если у вас есть подозрения, попросите собеседника сделать что-то необычное, например, повернуть голову или подержать себя за ухо. Картинка может расплываться или показывать другие несоответствия.» Однако, в большинстве случаев, он советует просто перезвонить человеку, чтобы убедиться, что это действительно он.

Эксперт отметил, что если разговор ведётся от имени государственных органов, вычислить мошенников несложно. Он объяснил, что такие органы никогда не будут связываться с вами через мессенджеры. Как рекомендация, Ющук предлагает установить запрет на звонки от номеров, которые не сохранены в вашей телефонной книге. «Если звонок поступит по видеосвязи, это будет явным признаком мошенничества, » — добавил он. Также он упомянул, что мошенники могут выдавать себя за ваших начальников, и в этом случае стоит уточнить, действительно ли это он, прежде чем выполнять какие-либо просьбы.