Эксперт назвал признаки опасных программ на смартфоне

Мобильные приложения делают нашу жизнь удобнее, но могут представлять опасность для безопасности данных. Александр Черненко, эксперт по информационной безопасности в компании R-Vision, рассказал, как распознать потенциально опасные приложения и защитить свои данные.

По словам Черненко, опасные приложения можно разделить на несколько типов: «серое ПО», программы, требующие чрезмерного количества разрешений, приложения, использующие уязвимости системы, а также фишинговые приложения. Он подчёркивает, что важно проверять репутацию разработчика, сертификаты безопасности и политику конфиденциальности перед скачиванием приложений. Черненко рекомендует устанавливать программы только из официальных магазинов и использовать антивирусы для проверки приложений.

Если же вредоносное приложение уже установилось на смартфон, Черненко советует сразу удалить его, отключить интернет и переключить устройство в безопасный режим. Затем нужно запустить антивирус для сканирования, а если это не поможет, сделать сброс телефона до заводских настроек.