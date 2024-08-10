Эксперт назвал признаки опасных программ на смартфоне

Эксперт назвал признаки опасных программ на смартфонеИ как защитить данные на устройствах
Мобильные приложения делают нашу жизнь удобнее, но могут представлять опасность для безопасности данных. Александр Черненко, эксперт по информационной безопасности в компании R-Vision, рассказал, как распознать потенциально опасные приложения и защитить свои данные.
По словам Черненко, опасные приложения можно разделить на несколько типов: «серое ПО», программы, требующие чрезмерного количества разрешений, приложения, использующие уязвимости системы, а также фишинговые приложения. Он подчёркивает, что важно проверять репутацию разработчика, сертификаты безопасности и политику конфиденциальности перед скачиванием приложений. Черненко рекомендует устанавливать программы только из официальных магазинов и использовать антивирусы для проверки приложений.
Если же вредоносное приложение уже установилось на смартфон, Черненко советует сразу удалить его, отключить интернет и переключить устройство в безопасный режим. Затем нужно запустить антивирус для сканирования, а если это не поможет, сделать сброс телефона до заводских настроек.