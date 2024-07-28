Эксперт назвал признаки поддельных сайтов, выдающих себя за популярные ресурсы

Мошенники могут создать точную копию любого сайта или взломать его. Они часто подделывают страницы популярных ресурсов, таких как соцсети, «Госуслуги», банковские личные кабинеты и интернет-магазины. Чтобы не стать жертвой обмана, важно внимательно проверять адресную строку браузера при вводе личных данных и не забывать о других мерах безопасности. Об этом рассказал Василий Шутов, заведующий кафедрой «Защита информации» РТУ МИРЭА.

Шутов подчёркивает, что нужно понимать разницу между доменами, чтобы отличать поддельные сайты от настоящих. Домен первого уровня — это, например, .com или .ru, а домен второго уровня — это имя сайта перед точкой, как google или wikipedia. Мошенники часто используют похожие домены второго уровня, чтобы обмануть пользователей, например, goog1e.com вместо google.com.

Специалист советует использовать WHOIS-сервисы для проверки информации о владельце домена и обращать внимание на SSL-сертификаты — значки замка в строке браузера. Также рекомендуется следить за обновлениями браузера и плагинов, чтобы получить новейшую защиту. Внимательность к доменным именам и проверка подлинности сайтов помогут избежать обмана и повысить безопасность в интернете.