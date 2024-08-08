Эксперт назвал признаки шпионской прослушки смартфона

Смартфоны и компьютеры, подключённые к интернету, часто подвергаются прослушке, но есть способы распознать такую активность, рассказал IT-эксперт Алексей Ермаков из факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия». По его словам, шпионаж может исходить от голосовых помощников и рекламных сервисов, а также от правительственных структур, но существует и угроза со стороны частных лиц.

Ермаков объяснил, что один из методов вторжения — переадресация звонков на другой номер. Проверить это можно, отправляя USSD-запросы. Другой способ — установка шпионских программ, которые можно обнаружить с помощью антивирусных и антишпионских приложений.

Он добавил, что косвенные признаки шпионской активности включают перегрев батареи, быстрое снижение заряда, неожиданный рост интернет-трафика и замедление работы устройства. Чтобы защитить своё устройство, рекомендуется устанавливать приложения только из официальных источников, использовать антишпионское ПО и регулярно удалять ненужные программы.