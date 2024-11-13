Эксперт назвал признаки того, что с вами общаются мошенники

С наступлением сезона предновогодних распродаж активизировались интернет-мошенники, предупреждает руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев. Он отметил, что если продавец присылает ссылку на оплату, это тревожный сигнал, — скорее всего, перед вами мошенник. Иевлев советует прекратить общение с такими продавцами и не переходить по их ссылкам, так как это основной метод обмана.

По словам эксперта, мошенники часто просят покупателей продолжить общение в мессенджерах, таких как Telegram или WhatsApp, под предлогом «безопасной» сделки. Там они могут отправить фальшивую ссылку на оплату или предложить установить приложение, якобы для удобства, которое на деле может оказаться шпионской программой. Такие приложения способны похищать данные карт и коды SMS, давая мошенникам доступ к счетам жертвы.

Другой популярный способ обмана — ссылки на фишинговые сайты, куда жертву направляют для возврата средств или оплаты. Данные карты, введённые на таких сайтах, сразу попадают в руки мошенников. Иевлев также напомнил, что поддельные маркетплейсы можно распознать по слишком низким ценам и общим описаниям товаров, а также по просьбам перевести деньги или сообщить личные данные, — всё это признаки, что перед вами фейковый сайт.