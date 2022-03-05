Эксперт назвал процент непривитых россиян среди тех, кого положили в больницу

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Эксперт назвал процент непривитых россиян среди тех, кого положили в больницуЭто 97%
Как сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, доля непривитых пациентов, попавших в больницу с диагностированным коронавирусом, составляет 97%.
По словам учёного, если вовремя вакцинироваться препаратом «Спутник V» и ревакцинироваться «Спутником Лайт», в 95-96% случаев можно избежать госпитализации. При этом такие РНК-вакцины, как Pfizer и Moderna не могут обеспечить подобную защиту.
«Госпитализированных (с коронавирусной инфекцией) 3–4%, соответственно, есть вакцинированных. 97% — это не вакцинированные», — отметил Гинцбург.
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Источник: ТАСС