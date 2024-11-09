Эксперт назвал простой способ защиты смартфона

Старший эксперт «МегаФона» Борис Лопатин рассказал о распространённых схемах мошенничества, с которыми сталкиваются владельцы смартфонов, выделив в первую очередь фишинг. По его словам, злоумышленники часто убеждают пользователей делиться личными данными, предлагая пройти по ссылке для получения якобы выигрыша, скидки или участия в выгодных инвестициях. Чтобы защититься, он советует избегать подозрительных ссылок, не открывать вложения от незнакомых отправителей и проверять адреса сайтов и отправителей.

Также Лопатин отметил, что фишинговые ссылки могут распространяться в мессенджерах через взломанные аккаунты знакомых пользователей. Зачастую мошенники используют поддельные страницы для авторизации, чтобы получить доступ к чужим профилям. Он подчеркнул важность защиты смартфона паролем, графическим ключом или биометрией и предложил установить ПИН-код на SIM-карту, чтобы избежать доступа к данным в случае кражи.

Эксперт также предупредил, что переход по таким ссылкам может загрузить вредоносное ПО на устройство. Чтобы минимизировать риски, он рекомендует использовать антивирусы, скачивать приложения только из официальных магазинов и проверять их разрешения. Кроме того, открытые точки Wi-Fi представляют угрозу, так как через них хакеры могут перехватить данные. Лопатин советует подключаться только к защищённым сетям, особенно при совершении финансовых операций.