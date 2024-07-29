Эксперт назвал простые способы сэкономить заряд смартфона

Чтобы ваш смартфон не разряжался слишком быстро, нужно учитывать не только использование приложений, но и их работу в фоновом режиме. Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков советует следить за тем, какие приложения потребляют заряд, даже когда вы не используете телефон. Карты с геолокацией, социальные сети и видеоплееры — основные «пожиратели» энергии, даже когда они работают в фоне.

Казаков также подчёркивает, что максимальная яркость экрана сильно расходует батарею и может вызвать перегрев. Лучше подстраивать яркость в зависимости от освещения: повышайте её на солнце и снижайте в темноте. Высокая температура окружающей среды и выполнение ресурсоёмких задач также способствуют быстрому разряду батареи. Использование неоригинальных зарядок может привести к перегреву из-за неправильного регулирования напряжения.

Чтобы сохранить заряд, отключайте ненужные пуш-уведомления и включайте режим энергосбережения. Полезно ограничивать фоновые данные, отключать динамические обои и обновлять программное обеспечение телефона. Следите за состоянием аккумулятора, не позволяйте заряду опускаться ниже 20% и избегайте зарядки на ночь. Эти простые меры помогут продлить жизнь вашей батареи.