Эксперт назвал простые способы защиты от звонков мошенников

Эксперт РТУ МИРЭА Юрий Силаев поделился полезными советами о том, как защититься от спам-звонков. Он рекомендовал установить антиспам-приложения и подключить виртуального ассистента, которые помогут отсеивать нежелательные звонки. Также стоит обратиться к своему оператору с просьбой о подключении услуг по блокировке спама, так как у каждого оператора есть свои предложения для решения этой проблемы.

Силаев подчеркнул, что важно настроить запрет на звонки с неизвестных номеров в мессенджерах, разрешая звонить только тем, кто есть в телефонной книге. Кроме того, чтобы избежать попадания в базы данных мошенников, необходимо быть осторожным с личной информацией. Он настоятельно рекомендовал никогда не делиться своими данными по телефону или через зарубежные электронные почты и внимательно настраивать приватность в соцсетях.

Эксперт также призвал не подключаться к общедоступным Wi-Fi-сетям во время важных операций и проверять сайты перед покупками. Для безопасности он советовал обращать внимание на адрес сайта, — он должен начинаться с https://, и у страницы должны быть положительные отзывы. Наконец, для защиты личных данных Силаев порекомендовал использовать надёжные пароли и включить двухфакторную аутентификацию.