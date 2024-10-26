Наука и технологии
Опубликовано 26 октября 2024, 23:13
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Эксперт назвал пять надёжных способов защиты данных на смартфоне

Которые защитят вас от киберугроз
Россиянам рассказали, как защитить данные на смартфоне от хакеров
Эксперт назвал пять надёжных способов защиты данных на смартфоне
© Luke Thornton

Смартфон давно стал не только средством общения, но и настоящим хранилищем личных данных. Эксперт МегаФона Борис Лопатин поделился рядом полезных рекомендаций, которые помогут вам защитить ваше устройство от киберугроз. Первое, на что он обратил внимание, — это создание надёжных и уникальных паролей. Хороший пароль должен содержать не менее восьми символов, включать заглавные и строчные буквы, а также цифры и специальные символы. Он также предостерёг от простых комбинаций, таких как «qwerty» или важные даты, и напомнил, что пароли для разблокировки телефона и входа в банковские приложения должны быть разными.

Следующий шаг в укреплении безопасности — активация двухфакторной аутентификации. Это добавляет ещё один уровень защиты: даже если злоумышленник раскроет ваш пароль, ему все равно потребуется код для доступа. Также стоит установить PIN-код на сим-карту, чтобы никто не смог воспользоваться вашей картой в другом устройстве. Лопатин напомнил о рисках использования открытых Wi-Fi сетей, которые обычно плохо защищены и могут легко стать мишенью для хакеров.

Ещё один важный совет — загружайте приложения только из проверенных источников, таких как Google Play и Apple Store. Следует быть осторожным с программами, которые запрашивают доступ к вашим сообщениям, вызовам и камере, особенно если это не связано с их основной функцией. Регулярные обновления системы также играют ключевую роль в повышении безопасности вашего устройства. Лопатин добавил, что установка антивирусного ПО и использование функций удалённого блокирования и удаления данных могут стать спасательным кругом в случае утери смартфона.