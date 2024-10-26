Эксперт назвал пять надёжных способов защиты данных на смартфоне

Смартфон давно стал не только средством общения, но и настоящим хранилищем личных данных. Эксперт МегаФона Борис Лопатин поделился рядом полезных рекомендаций, которые помогут вам защитить ваше устройство от киберугроз. Первое, на что он обратил внимание, — это создание надёжных и уникальных паролей. Хороший пароль должен содержать не менее восьми символов, включать заглавные и строчные буквы, а также цифры и специальные символы. Он также предостерёг от простых комбинаций, таких как «qwerty» или важные даты, и напомнил, что пароли для разблокировки телефона и входа в банковские приложения должны быть разными.

Следующий шаг в укреплении безопасности — активация двухфакторной аутентификации. Это добавляет ещё один уровень защиты: даже если злоумышленник раскроет ваш пароль, ему все равно потребуется код для доступа. Также стоит установить PIN-код на сим-карту, чтобы никто не смог воспользоваться вашей картой в другом устройстве. Лопатин напомнил о рисках использования открытых Wi-Fi сетей, которые обычно плохо защищены и могут легко стать мишенью для хакеров.

Ещё один важный совет — загружайте приложения только из проверенных источников, таких как Google Play и Apple Store. Следует быть осторожным с программами, которые запрашивают доступ к вашим сообщениям, вызовам и камере, особенно если это не связано с их основной функцией. Регулярные обновления системы также играют ключевую роль в повышении безопасности вашего устройства. Лопатин добавил, что установка антивирусного ПО и использование функций удалённого блокирования и удаления данных могут стать спасательным кругом в случае утери смартфона.