Создание искусственного сознания становится возможным благодаря использованию больших языковых моделей, таких как YandexGPT или ChatGPT, а также их взаимодействия с друг другом. На конференции в Непале нейрофизиолог Александр Каплан обсудил, что эти модели могут выступать в роли собеседников: одна задаёт вопросы, а другая отвечает. Чем более сложные будут вопросы, выходящие за рамки знаний и биологической природы, тем более глубокими и мудрёными будут становиться ответы.

Каплан подчеркнул, что взаимное восприятие моделей друг друга является важным аспектом искусственного сознания. Он также выразил мнение, что человеческое участие в таком диалоге может быть излишним из-за медленности мышления по сравнению с искусственными интеллектами. Однако учёный предположил, что без должного контроля искусственные собеседники могут потерять тему и деградировать.