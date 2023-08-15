Эксперт назвал российское оружие, в котором применяется искусственный интеллект

Одним из ярких примеров такого оружия являются ракеты «Гранит», которые способны самостоятельно распределять между собой несколько целей. После запуска ракеты собираются в воздухе, летят строем и между собой определяют цели. Например, часть ракет может направиться на авианосец, другие — на крейсер или эсминец.

Беспилотник «Охотник» также обладает ИИ-функцией: в случае потери связи с оператором, он автоматически возвращается на аэродром.

Кроме того, роботы с искусственным интеллектом могут проводить разминирование объектов без команды оператора, находясь при этом в его поле зрения.

Военный эксперт подчеркнул, что несмотря на применение ИИ, машины работают в рамках программного обеспечения, созданного человеком. Они не могут действовать вне параметров, заданных программой. Таким образом, полагаться на то, что техника будет воевать без участия человека, не стоит.