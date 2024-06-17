Эксперт назвал самую надёжную автоматическую коробку передач

Гидроавтоматическая коробка передач (АКП) считается одной из самых надёжных среди всех автоматизированных типов. Это связано с её плавным переключением передач, что снижает износ и делает вождение на ней более комфортным. Директор департамента механического ремонта «Авилон, Kia», Вадим Стрельбицкий отметил, что простая конструкция планетарных АКП делает их менее подверженными поломкам и более надёжными по сравнению с другими автоматическими коробками.

Гидроавтомат также отличается меньшим количеством движущихся частей по сравнению с другими типами АКП, что также способствует снижению вероятности поломок и износа трансмиссии. Однако роботизированные коробки передач и вариаторы также имеют свои преимущества. Они компактнее и способны обеспечивать лучшую экономию топлива, чем гидроавтоматы, как пояснил эксперт.

С другой стороны, роботизированные коробки могут столкнуться с проблемами в плане плавности переключения передач и долговечности сцепления, в то время как вариаторы чувствительны к высоким нагрузкам и требуют более частого обслуживания.