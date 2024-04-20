Эксперт назвал самые популярные схемы обмана в интернете

Эксперт по безопасности Александр Власов предупредил, что мошенники все чаще используют искусственный интеллект для обмана россиян в сети. Он выделил три основные схемы, которые стали наиболее распространёнными.

Первая схема связана с созданием дипфейковых видеообращений, где голос и облик знакомого человека просят перевести деньги. Этот метод только начинает набирать популярность, но считается одним из самых опасных.

Наиболее распространённой является схема с фальшивыми сообщениями, которые якобы поступают от работодателя или руководства компании через Telegram. Это частый трюк, на который часто попадаются недосмотренные пользователи.

Третий метод — это сочетание телефонного обмана и мошенничества в интернете. Мошенники могут звонить от лица банковской службы безопасности или представителя полиции, а затем высылать подтверждающие документы по почте, убеждая жертву в своей правдивости.