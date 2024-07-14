Эксперт назвал самые «популярные» вирусы на Android смартфонах

Владельцы смартфонов могут столкнуться с вирусами и вредоносным ПО, которые часто проникают в устройства через подозрительные ссылки или загрузку приложений из ненадёжных источников. Об этом предупреждает Валерия Степанова, руководитель Центра компетенции по информационной безопасности в компании «Т1 Интеграция».

Среди наиболее распространённых угроз стоит выделить зловреды Adware, которые собирают маркетинговую информацию, показывают рекламу без разрешения пользователя и перенаправляют на опасные сайты. Также опасны Spyware, которые могут отслеживать действия пользователя и его местоположение без его ведома.

Среди других угроз встречаются троянские вирусы, которые крадут личные данные и отправляют платные SMS с номера пользователя. Для обнаружения подобного ПО рекомендуется регулярно проверять приложения на устройстве, оценивать их влияние на использование трафика и расход батареи. Если приложение потребляет необычно много ресурсов, это может свидетельствовать о наличии вредоносного ПО. Также стоит проверять, какие приложения имеют доступ к личной информации, такой как контакты и геолокация, и отзываться от тех, которым это не требуется для их работы, чтобы избежать возможного шпионажа.

Чтобы защититься от подобных угроз, эксперт советует следовать правилам цифровой безопасности: избегать переходов по подозрительным ссылкам, скачивать приложения только из проверенных источников и не разглашать персональные данные третьим лицам.