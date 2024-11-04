Эксперт назвал самые технологичные материалы зимней одежды

При выборе зимней куртки важно обращать внимание на материал верха и наполнитель. Доцент Пермского Политеха Сергей Котельников объяснил, что наиболее популярен полиэстер, так как он доступен и отлично подходит для холодов благодаря водоотталкивающим покрытиям. Кроме того, этот лёгкий и прочный материал дольше сохраняет внешний вид и защищает от ультрафиолета, что важно даже зимой.

В качестве утеплителей часто используют синтепон, изософт и холлофайбер, каждый из которых имеет свои преимущества. Синтепон дешёвый и лёгкий, но со временем может сбиваться в комки, теряя теплоизоляционные свойства. Модифицированные материалы вроде изософта и синтетического пуха лучше держат форму и тепло, так как создают больше воздушных прослоек между волокнами — именно они помогают удерживать тепло в морозы.

Термобелье также играет важную роль в зимней экипировке. Хлопок хорошо дышит, но впитывает влагу, поэтому полиэстер может быть лучше для сохранения тепла и отвода влаги. Для улучшения свойств нередко используют смешанные ткани, которые помогают достичь баланса между комфортом и теплоизоляцией.