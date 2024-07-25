Эксперт назвал самые «тяжёлые» приложения на смартфоне

Наибольшее количество памяти на смартфонах занимают приложения, игры, фотографии и видео. Об этом сообщил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Кусков отметил, что значительный объем памяти могут занимать скачанные карты. Также, по его словам, много места могут занимать мессенджеры, особенно если часто отправляете или получаете через них видео.

Для освобождения памяти на телефоне эксперт советует перенести фото, видео и другие большие файлы на стороннее устройство, а также удалить неиспользуемые приложения. В настройках также можно очистить кэш — временные файлы, которые сохраняет смартфон.