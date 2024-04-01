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Наука и технологии
Опубликовано 01 апреля 2024, 18:29
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Эксперт назвал самый ранний симптом болезни Паркинсона

Неконтролируемые движения во сне сигнализируют о высокой вероятности болезни
Россиянам рассказали о самом раннем признаке развития болезни Паркинсона
Эксперт назвал самый ранний симптом болезни Паркинсона
© Google DeepMind

У людей, страдающих болезнью Паркинсона, могут возникать проблемы во сне ещё задолго до появления основных симптомов заболевания. Это проявляется в том, что они начинают активно двигаться во время быстрой фазы сна, что может быть опасно для их партнёров. Научные исследования показали, что эти изменения связаны с поражением определённых частей мозга, контролирующих сон.

В обычном состоянии нашему телу сон приносит расслабление, но у пациентов с Паркинсоном мышцы остаются напряжёнными, что приводит к необычным движениям во сне. Иногда это может даже привести к травмам партнёра. Эти проявления могут быть ранними признаками развития болезни Паркинсона и других связанных с ней заболеваний, поэтому важно обращаться за медицинской помощью при их обнаружении.

Например, случаи были, когда такие события во сне приводили к несчастным случаям, исследования активности мозга во время сна помогли диагностировать и объяснить эти ситуации. Это позволяет понять, какие последствия могут быть у пациентов и как предотвратить возможные опасности.

Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов
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