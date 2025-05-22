Эксперт назвал шаги для подготовки смартфона к продаже

Чтобы защитить личные данные при продаже или ремонте смартфона, важно заранее очистить память устройства и удалить флешку. Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин подчеркнул, что простого удаления файлов недостаточно. Новый владелец может попытаться восстановить удалённые данные, поэтому лучше использовать специальные программы для полной очистки памяти, которые делают информацию недоступной для восстановления.

Флеш-карту также стоит извлечь или отформатировать перед передачей устройства, так как она может хранить много личной информации. Курочкин отметил, что пренебрежение этим шагом повышает риск утечки данных. Если устройство отправляется на ремонт, удалить данные может быть сложно.

В таких случаях эксперт советует сменить пароли ко всем важным аккаунтам с другого устройства. При незначительных поломках, вроде замены динамика, стоит договориться с мастером о выполнении работы в присутствии владельца. Эти простые меры помогут защитить конфиденциальность даже в случае поломки или продажи смартфона.