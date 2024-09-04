Эксперт назвал шесть правил продления «молодости» аккумулятора нового смартфона

Эксперт назвал шесть правил продления «молодости» аккумулятора нового смартфонаКоторые помогут избежать регулярной замены батареи
Если вы хотите, чтобы батарея вашего смартфона прослужила дольше, стоит следовать нескольким простым рекомендациям. Операционный директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Егор Заречнев поделился советами, которые помогут продлить жизнь вашему устройству и избежать частой замены аккумулятора.
Поддерживайте умеренный уровень заряда
Чтобы батарея служила дольше, старайтесь не разряжать телефон ниже 20% и не заряжать его выше 80%. Заречнев отметил, что перепады заряда вредят аккумулятору, сокращая его срок службы. Современные iPhone уже оснащены системой, которая не позволяет заряжаться больше 80%, но для других устройств можно установить специальные приложения.
Используйте оригинальные зарядные устройства
Эксперт подчеркнул, что важно заряжать смартфон только оригинальным или рекомендованным производителем зарядным устройством. Каждое устройство рассчитано на определённое напряжение и силу тока, и использование неподходящих зарядок может негативно сказаться на батарее.
Следите за температурой при зарядке
Не оставляйте смартфон на зарядке в жарких или слишком холодных местах. Заречнев советует поддерживать температуру в пределах 16-22 градусов, чтобы избежать перегрева аккумулятора. Также важно не заряжать телефон в чехле, особенно если он не оригинальный, так как это может усилить нагрев.
Не трогайте телефон во время зарядки
Лучше не использовать смартфон, пока он заряжается. Просмотр видео, игра в игры и даже просто пролистывание соцсетей могут вызвать перегрев аккумулятора, что, по словам Заречнева, чревато даже взрывом устройства.
Избегайте быстрой зарядки
Хотя быстрая зарядка может показаться удобной, использовать её стоит только в крайнем случае. Заречнев отметил, что это ускоряет износ аккумулятора и сокращает его срок службы.
Держите устройство в чистоте
Поддерживайте чистоту телефона, особенно его разъёмов и динамиков. Заречнев напоминает, что грязь, песок и влага могут ухудшить работу устройства и сократить срок службы батареи. Простое протирание поможет избежать этих проблем и продлить жизнь гаджета.