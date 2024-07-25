Эксперт назвал способ защиты смартфона от вирусов

Эксперт назвал способ защиты смартфона от вирусовДля этого достаточно не загружать приложения из неизвестных источников
Чтобы уберечь свой смартфон от вирусов, важно избегать скачивания подозрительных приложений. Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский, эксперт по кибербезопасности, напоминает, что нужно быть крайне осторожным и тщательно проверять источники приложений, которые вы устанавливаете.
По его словам, если вредоносное приложение получит доступ к вашим данным, они могут быть похищены или удалены. Такие приложения могут прийти от кого угодно — как от знакомых, так и от незнакомцев. Поэтому всегда нужно быть уверенным в безопасности источника перед установкой любого софта.
Раевский также отметил, что если ваш смартфон начинает работать неправильно, после установки подозрительного приложения, может быть сложно вернуть потерянные данные. В этом случае он советует обратиться к специалистам или в сервисный центр производителя для профессиональной помощи.