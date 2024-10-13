Эксперт назвал способы повысить устойчивость компьютера к взлому

Чтобы защитить свои аккаунты в интернете, есть несколько простых шагов, которые каждый может предпринять. Эксперт по информационным технологиям из компании «EdgеЦентр» Сергей Липов отметил, что основа безопасности — это надёжные пароли. Он рекомендует создавать пароли не короче восьми символов, используя буквы разных регистров, цифры и специальные символы. Кроме того, стоит избегать использования личной информации и не повторять пароли для разных учётных записей.

По словам Липова, ещё одним важным шагом является включение двухфакторной аутентификации (2FA). Это добавляет дополнительный уровень защиты и усложняет жизнь хакерам, снижая вероятность взлома аккаунта. Также стоит быть осторожными с публичными Wi-Fi-сетями, так как они часто не защищены, и злоумышленники могут перехватить ваши данные.

Кроме того, эксперт советует регулярно обновлять программное обеспечение и приложения на своих устройствах, так как обновления могут содержать критически важные исправления безопасности. Не помешает также установить антивирус и периодически сканировать устройства на наличие вредоносных программ. И не забывайте делать резервные копии важных данных, — это может спасти вас в случае, если что-то пойдёт не так.