Эксперт назвал способы «разбудить» зависший смартфон

Технический директор «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков поделился рекомендациями на случай, если смартфон зависнет в самый неподходящий момент. Чтобы избежать паники, он советует попробовать перезагрузить устройство, удерживая кнопку питания до отключения экрана, а затем снова нажать на неё. Если проблема в конкретном приложении, можно закрыть его принудительно, открыв панель многозадачности и смахнув карточку приложения вверх.

Казаков также отметил, что зависание устройства может возникать из-за перегрузки оперативной памяти. В таком случае он рекомендует закрыть фоновые приложения, которые не используются, чтобы разгрузить систему. Иногда зависания происходят из-за некорректной работы сети, и для этого эксперт советует сбросить настройки сети через настройки системы.

В некоторых случаях может понадобиться жёсткая перезагрузка, но с осторожностью, так как она удаляет данные. Для Android нужно зажать кнопку громкости и включения, для iPhone — выполнить последовательность нажатий кнопок громкости и питания. Казаков подчеркнул, что перед жёстким сбросом стоит сделать резервную копию данных, а если проблемы продолжаются, лучше обратиться в сервисный центр.