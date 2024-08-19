Эксперт назвал способы защиты от нежелательных звонков

Борьба с навязчивыми звонками и сообщениями стала актуальной задачей для пользователей мобильных устройств, особенно когда речь идёт о возможных мошенниках. Техноэксперт Сергей Биржевой из сервиса «Бери заряд!» поделился советами по защите от нежелательных контактов и предложил эффективные способы борьбы с этой распространённой проблемой.

По словам Биржевого, современные смартфоны уже включают встроенные функции для блокировки спам-абонентов. Владельцы iPhone могут открыть приложение «Телефон», найти номер, нажать на иконку «i» и выбрать «Заблокировать абонента». Пользователи Android могут сделать то же самое через журнал вызовов, выбрав номер и нажав «Заблокировать». Эти действия помогут эффективно управлять нежелательными вызовами и сообщениями.

Если встроенных функций недостаточно, Сергей Биржевой советует обратить внимание на сторонние приложения. Например, Truecaller автоматически распознает и блокирует спам, Hiya анализирует звонки и сообщения, а Kaspersky Who Calls отображает информацию о вызывающей организации. Яндекс с Алисой и CallerID от СБЕРа также предоставляют возможности для блокировки и идентификации нежелательных контактов. Чтобы минимизировать количество таких звонков, важно быть внимательным при публикации своего номера и не оставлять его на сомнительных сайтах. В случае агрессивных звонков рекомендуется сообщить об этом оператору связи, что поможет защитить вас и других пользователей от неприятных ситуаций.