Эксперт назвал «срок годности» детальных снимков Земли из космоса

Через пару лет необработанные данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), могут стать практически бесполезными. Валерий Заичко из «Роскосмоса» считает, что нужно сосредоточиться на анализе данных для получения готового продукта. Он утверждает, что через три года даже данные сверхвысокого разрешения будут стоить мало, и рынок будет полон услуг и сервисов, а не сырых данных.

Основная тенденция — это предоставление конечного продукта, а не просто снимков. По словам Заичко, сейчас сам снимок уже мало кого интересует. Гораздо важнее геоаналитическая и геопространственная обработка данных. Именно такие анализы становятся важными для пользователей и клиентов, а «Роскосмос» подстраивается под эти изменения рынка.

В будущем ценными могут стать снимки, сделанные с помощью специализированной аппаратуры. Заичко предполагает, что новые виды данных, такие как инфракрасные или ультрафиолетовые, могут получить высокую ценность, как сейчас это происходит с радиолокационными данными