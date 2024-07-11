Эксперт назвал сроки появления аэротакси в России

Аэротакси в России могут начать работать через 5-10 лет, сказал Юрий Бухарев, директор Центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ. Он отметил, что в настоящее время необходимо решить как технические, так и регуляторные вопросы для внедрения аэротакси в повседневную эксплуатацию. Основные сложности связаны с сертификацией беспилотных летательных аппаратов для использования в общем воздушном пространстве.

Компания «Ростех» объявила о переходе к активной фазе разработки гибридных двигателей для аэротакси — беспилотных воздушных судов для перевозки людей и грузов в городских условиях. Эта технология предполагает использование силовой электроники, электрических и газотурбинных двигателей, а также электрогенератора и аккумуляторов.

Гибридные силовые установки предоставляют высокую надёжность и позволяют снизить шум при полётах над населёнными районами. Они также обеспечивают улучшенные характеристики взлёта и посадки, экологическую чистоту и экономичность. МАИ ведёт работу над перспективными моделями аэротакси и разрабатывает необходимую документацию. Планируется строительство грузового демонстратора для тестирования основных технологий и систем, что станет первым этапом перед большими испытаниями.