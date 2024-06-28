Эксперт назвал сроки появления сильного ИИ

Искусственный интеллект высокого уровня может стать реальностью в течение 3-4 лет, поделился мнением Андрей Белёвцев, старший вице-президент и руководитель направления «Технологическое развитие» в Сбербанке на конференции GigaConf 2024. Он подчеркнул, что эта задача стала не просто мечтой, а сложной и технологически значимой целью, над реализацией которой работает большая команда специалистов. Достижение этой цели потребует значительных усилий, но для них это является важной стратегической задачей.

Белёвцев также отметил, что сильный искусственный интеллект найдёт применение в различных сферах промышленности и экономики. По его словам, ИИ уже становится центральной технологией, используемой на различных этапах разработки программного обеспечения и практически в каждом создаваемом приложении. Он уверен, что к 2025 году практически ни одно новое приложение не будет создаваться без использования искусственного интеллекта.

Эти высказывания подчёркивают рост значимости ИИ в современной технологической индустрии и его потенциальное влияние на будущее развитие информационных технологий и цифровой экономики.