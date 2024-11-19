Эксперт назвал сроки ремонта оборванного подводного интернет-кабеля между Литвой и Швецией

Также возможны и политические риски: в ФРГ уже заявили, что разрыв может быть следствием диверсии. Это вполне возможно: в этом году йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море, вызвав значительные сбои коммуникации между Европой и Азией. Учитывая, что сроки ремонта могут достигать нескольких недель, то уже сейчас можно говорить о значительном экономическом ущербе.