Эксперт назвал сроки ремонта оборванного подводного интернет-кабеля между Литвой и Швецией

Эксперт назвал сроки ремонта оборванного подводного интернет-кабеля между Литвой и ШвециейИ оценил ущерб случившейся диверсии
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Генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин подчеркнул, что подводные интернет-кабели являются ключевыми для мировой экономики. По ним проходит основной объем данных, обеспечивающих глобальные коммуникации. В случае таких повреждений убытки могут быть колоссальными, а сроки ремонта длительными.
Сегодня на Земле насчитывается более 550 подводных интернет-кабелей протяженностью более 1,3 млн км. Ущерб от повреждения кабелей огромный: например, потери одной только Нигерии от такого эпизода в 2024 году достигли отметки в $ 600 млн.
Кабель C-Lion1, связывающий Финляндию и Германию, также был повреждён ранее. Оба кабеля пересекаются на площади всего 10 квадратных метров, что делает случайное двойное повреждение маловероятным. Эксперты предполагают, что это может быть результатом целенаправленных действий.
Также возможны и политические риски: в ФРГ уже заявили, что разрыв может быть следствием диверсии. Это вполне возможно: в этом году йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море, вызвав значительные сбои коммуникации между Европой и Азией. Учитывая, что сроки ремонта могут достигать нескольких недель, то уже сейчас можно говорить о значительном экономическом ущербе.
Цаплин отметил, что такие инциденты несут не только экономические, но и политические риски. Примеры последних лет, включая диверсии на газопроводах, показывают, что глобальная инфраструктура становится уязвимой для атак.
А если вспомнить также диверсию на Северных потоках в 2022 году, то становится очевидно, что никаких «табу» касательно мировой интернет- и прочей инфраструктуры, сейчас нет.