Эксперт назвал суперспособности, которые даст подключение ИИ к мозгу человека

В Московском государственном университете провели успешный эксперимент по подключению мозга крысы к искусственному интеллекту, открыв путь для дальнейших исследований. В будущем учёные планируют повторить опыт с собаками и обезьянами, а если все пройдёт по плану, следующим шагом станет подключение ИИ к человеческому мозгу. Нейрофизиолог и профессор МГУ Михаил Лебедев рассказал, что такие технологии могут предоставить человеку дополнительные возможности для восприятия окружающего мира.

По словам Лебедева, внедрение ИИ в мозг человека позволит развить новые способности, такие как инфракрасное зрение или слух в диапазоне, недоступном для обычного восприятия. Он также упомянул, что с помощью таких технологий можно будет интегрировать в мозг системы вроде навигаторов, улучшать восприятие информации и даже контролировать такие процессы, как аппетит и сознание. В будущем эти улучшения могут привести к значительному прогрессу, возможно, даже в чем-то превзойдя обычные органы чувств.

Один из первых шагов, по мнению учёного, — это внедрение ИИ в кохлеарные имплантаты, которые помогают людям с нарушениями слуха. Такой имплантат, дополненный искусственным интеллектом, сможет не только восстанавливать слух, но и выходить в интернет для получения ответов на вопросы в реальном времени. Этот проект, по словам Лебедева, открывает интересные перспективы для развития технологий, способных улучшить качество жизни.