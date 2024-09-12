Эксперт назвал точную дату отказа всех 32-битных систем в мире

В 2038 году компьютерные системы могут столкнуться с серьёзными сбоями из-за особенностей 32-разрядных процессоров и так называемой «Эры Unix». Даниил Ефимов, директор Центра технологических конкурсов и олимпиад НИТУ МИСИС, сообщил, что эта система отсчёта времени началась 1 января 1970 года. В то время программисты экономили память, и количество секунд, прошедших с этого момента, стало основой для многих операционных систем, таких как Unix.

Ефимов объяснил, что проблема возникнет, когда 32-разрядные процессоры достигнут предела в 2147483647 секунд. Этот момент наступит 19 января 2038 года в 03:14:07 UTC. После этого системы, использующие 32-битные счётчики времени, вернутся к началу отсчёта, что приведёт к отображению отрицательных значений и может вызвать сбои в работе важных устройств, таких как банкоматы и системы навигации.

Однако программисты уже работают над решением проблемы. Чтобы избежать глобального сбоя в 2038 году, необходимо перевести компьютеры на 64-разрядные операционные системы и процессоры. Эти системы могут хранить значения времени до 9223372036854775807 секунд, что соответствует более чем 292 миллиардам лет.