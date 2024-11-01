Эксперт назвал три «ходовые» схемы мошенников в интернет-магазинах в период скидок

Первая схема — фишинговые рассылки от имени онлайн-магазина. По словам эксперта, пользователи начинают массово получать на электронную почту письма, которые похожи на рекламу маркетплейса, и при переходе по предлагаемым в письмах ссылкам пользователи попадают на мошеннический сайт. После этого происходит либо завладевание устройством пользователя, либо злоумышленники убеждают жертву раскрыть им данные банковской карты под предлогом оформления скидочного заказа.

Вторая схема заключается во взломе мошенниками аккаунтов продавцов. От лица продавца злоумышленники снижают цены, а при покупке товаров получают оплату на свои счета и просто исчезают.

Третья схема — страницы-однодневки, которые мошенники создают в интернет-магазинах. При заказе товаров «администраторы» просят связаться с «персональным менеджером» в стороннем мессенджере, вне магазина. Затем жертва, как правило, выслушивает историю о том, что продавец не может доставить товар или что уже ничего не осталось на складе, но можно переоформить заказ. Затем доверчивый пользователь оплачивает фейковый заказ и получает ссылки «на товар».

Чтобы не стать жертвой мошенников, Коваленко посоветовал всегда с настороженностью относиться к тому, если цены у продавца упали слишком резко, и при возможности оформлять оплату товара при получении, а также сразу же обращаться в службу поддержки, если у продавца появились странные товары, не соответствующие его профилю.