Эксперт назвал три параметра при выборе смартфона

При выборе нового смартфона Николай Николаев, главный редактор портала BigGeek.ru, советует обратить внимание на три главных аспекта: производительность, камеру и экран. По его словам, ключевым фактором при покупке станет понимание ваших потребностей, бюджета и задач, которые вы планируете решать с помощью устройства.

Николаев подчёркивает, что важным решением будет выбор между операционными системами iOS и Android, так как это повлияет на общий опыт использования. Если вы увлекаетесь мобильными играми, стоит особенно тщательно подойти к выбору процессора, так как его производительность напрямую влияет на комфорт игры.

Эксперт также напоминает, что экран — это не менее важный элемент. Смартфоны с частотой обновления 60 Гц и 120 Гц предоставляют разный пользовательский опыт: чем выше частота, тем плавнее будет изображение.