Эксперт назвал условия для начала мировой ядерной войны

Как пишет источник со ссылкой на интервью Константина Сивкова, при смене лидеров влияния начнётся неизбежное противостояние, за которым последуют локальные конфликты. По словам эксперта, это неизбежный процесс.

Но ядерная война, по мнению Сивкова, маловероятна. Такое может произойти, только если одна из стран окажется под угрозой полного уничтожения, чего нет даже в малейшей перспективе. «Учитывая ядерные возможности всех сторон потенциального конфликта, надо полагать, что полномасштабной войны по типу третьей мировой не будет, по крайней мере в видимой перспективе. А вот локальные военные столкновения — обязательно. Но они не достигнут ядерного порога, поскольку на такой конфликт не готова ни одна из сторон. Это может произойти только в том случае, если одна из стран окажется на пороге уничтожения, в подобном случае ядерная война станет для неё последним отчаянным шагом», — подчеркнул эксперт.