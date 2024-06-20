Эксперт назвал условия для развития нейросетей в России

Для ускорения развития искусственного интеллекта и выхода России на лидирующие позиции, регионы должны существенно увеличить сбор различных данных, включая статистику. Югра является отличным примером в этом направлении, как отметил Егор Орёл, руководитель направления «Искусственный интеллект» проектного офиса нацпрограммы «Цифровая экономика», на XV Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС.

По его словам, регионы должны учиться формировать большие массивы данных, которые можно использовать для искусственного интеллекта. В России есть три основные проблемы в этом направлении: кадры, инфраструктура и данные. Основная из них — данные, без которых остальные элементы теряют смысл. Поэтому регионам необходимо собирать как можно больше информации в цифровом виде.

Собирать нужно всю возможную информацию, например, о поведении общественного транспорта, погодных условиях, системе здравоохранения, ТЭК и т. д. Важно, чтобы регионы делились этими данными, а не прятали их. Это позволит усилить и обогатить друг друга. Югра является лидером в этом направлении благодаря сбору и структуризации огромного количества информации. Успешным проектом является система «Лесохранитель» для защиты лесов от пожаров и незаконных рубок.