Эксперт назвал успешные типы компаний в сфере IT

Михаил Хазин, экономист, утверждает, что успешное развитие больших IT-компаний невозможно без поддержки от государства. Он делит IT-компании на две категории: те, что процветают за счёт бюджетных средств, и те, что завоёвывают рынок своими продуктами и услугами. Он считает, что государству следует активно помогать развитию IT-сферы, обеспечивая низкую стоимость инфраструктуры и поддерживая образование специалистов.

Для достижения мирового уровня в IT-отрасли, компаниям необходима поддержка от государства. Экономист подчёркивает, что без этой поддержки развитие IT-компаний будет затруднено. По его мнению, государство должно активно способствовать снижению стоимости инфраструктуры в IT-сфере, предоставлять профессиональное образование и организовывать курсы повышения квалификации для специалистов.

Хазин также подчёркивает, что прибыль крупных IT-компаний, получающих поддержку от государства, следует реинвестировать в развитие отрасли, а не выводить за пределы страны. Это позволит обеспечить устойчивость и дальнейший рост сферы информационных технологий.