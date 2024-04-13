Эксперт назвал верные признаки того, что ваш смартфон взломали

Депутат Госдумы Антон Немкин поделился признаками того, что ваш смартфон могут взломать. Среди них — быстрая разрядка батареи, нагрев устройства, а также его самовольное включение и выключение. Он отметил, что обнаружить взломанный гаджет довольно сложно, потому что подобные программы чаще всего работают незаметно.

Помимо этого, смартфон может быть взломан, если он быстро разряжается даже при небольшом использовании, и если приложения запускаются автоматически, без вашего участия. Депутат также уточнил, что взломанный телефон может самостоятельно включать и выключать Wi-Fi, а некоторые пользователи могут услышать странный шум во время звонков.

Немкин подчеркнул, что все эти признаки могут указывать на загрузку на ваше устройство стороннего программного обеспечения, которое использует его ресурсы. Например, непроверенные VPN-сервисы могут содержать вирусы, используемые для майнинга криптовалют, что может привести к нагреву устройства и быстрому разряду батареи.