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Эксперт назвал запрещённые к изменению настройки в смартфонах

А также посоветовал не игнорировать обновления
В сети появился материал, в котором эксперт раскрывает список настроек, которые ни в коем случае не стоит менять в телефоне.
Эксперт назвал запрещённые к изменению настройки в смартфонах

По словам автора и основателя техноблога Pochinka blog Никиты Мокеева, владельцам гаджетов без специальных знаний не стоит использовать режим разработчика и root-права на своих Android-смартфонах.

Это даёт доступ к очень узкопрофильным программным вещам. Если пользователь что-то изменит самостоятельно, смартфон может перестать работать совсем или будет работать со сбоями.

Никита Мокеев

Вместе с тем эксперт напомнил, что не стоит удалять или изменять системные файлы — это может заразить телефон вредоносной программой и привести к его неработоспособности. При этом Мокеев посоветовал не отказываться от установки обновлений.

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