Эксперт назвала число россиян, которые заботятся о информационной безопасности

Половина жителей России опасается увеличения случаев мошенничества в условиях развития технологий искусственного интеллекта. Это выяснило исследование, проведённое Школой коммуникаций НИУ ВШЭ совместно с исследовательским холдингом РОМИР. Кандидат политических наук Татьяна Соколова объясняет, что меньшая тревожность по этому поводу отмечается среди жителей Уральского федерального округа, в то время как жители Северо-Кавказского и Южного ФО проявляют более выраженную обеспокоенность.

В рамках исследования выяснилось, что менее трети опрошенных активно заботятся о безопасности своих персональных данных в интернете. Примерно такой же процент пользователей осуществляет проверку уровня безопасности сайтов и читает соглашения о конфиденциальности. Кроме того, значительная часть респондентов чистит историю поисковых запросов, настраивает режим приватности в социальных сетях и задаёт вопросы о целях использования их персональных данных.

Исследование также выявило, что около четверти опрошенных предпринимают дополнительные меры для защиты своих данных. Это включает отказ от использования сервисов, требующих предоставления персональных данных, а также использование дополнительной банковской карты для онлайн-оплаты, не содержащей значительные средства. Более информированы о вопросах безопасности персональных данных люди старше 25 лет, имеющие стабильный доход и работу.

Татьяна Соколова отмечает, что хотя многие россияне осознают важность защиты своих данных, только небольшая часть готова активно следить за их безопасностью в цифровой среде.