Наука и технологии
Опубликовано 11 ноября 2024, 20:25
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Эксперт назвала элементы смартфонов, наиболее уязвимые перед влагой

Чаще всего от дождя страдает порт зарядки смартфона
Эксперт МТС рассказала, как попадание воды влияет на смартфоны без влагозащиты
Эксперт назвала элементы смартфонов, наиболее уязвимые перед влагой
© Jonathan Kemper

Руководитель отдела телефонии МТС Наталья Голицына предупреждает: вода, попадающая в USB-разъём, может повредить устройство и привести к невозможности зарядки. По её словам, особую осторожность стоит проявлять владельцам кнопочных телефонов и моделей без защиты от воды, так как ремонт повреждённых деталей обойдётся дорого.

Голицына уточняет, что дисплей и разъём для зарядки — самые уязвимые части телефона. Влага на экране может вызвать тёмные пятна или даже полное исчезновение изображения, а вода в USB-порту — проблемы с аккумулятором и снижением производительности. Чтобы минимизировать риски, эксперт советует использовать водонепроницаемые чехлы, сертифицированные по стандарту IP67 или выше.

Она рекомендует простое правило: не доставать телефон под дождём. В случае необходимости можно ответить на звонок с помощью наушников или умных часов, которые часто защищены от влаги. Также Голицына советует закрывать разъёмы, если они не используются, и использовать заглушки для портов. Если же телефон все-таки пострадал от воды, не стоит пробовать чинить его самостоятельно, а лучше сразу обратиться в сервисный центр.