Эксперт назвала элементы смартфонов, наиболее уязвимые перед влагой

Руководитель отдела телефонии МТС Наталья Голицына предупреждает: вода, попадающая в USB-разъём, может повредить устройство и привести к невозможности зарядки. По её словам, особую осторожность стоит проявлять владельцам кнопочных телефонов и моделей без защиты от воды, так как ремонт повреждённых деталей обойдётся дорого.

Голицына уточняет, что дисплей и разъём для зарядки — самые уязвимые части телефона. Влага на экране может вызвать тёмные пятна или даже полное исчезновение изображения, а вода в USB-порту — проблемы с аккумулятором и снижением производительности. Чтобы минимизировать риски, эксперт советует использовать водонепроницаемые чехлы, сертифицированные по стандарту IP67 или выше.

Она рекомендует простое правило: не доставать телефон под дождём. В случае необходимости можно ответить на звонок с помощью наушников или умных часов, которые часто защищены от влаги. Также Голицына советует закрывать разъёмы, если они не используются, и использовать заглушки для портов. Если же телефон все-таки пострадал от воды, не стоит пробовать чинить его самостоятельно, а лучше сразу обратиться в сервисный центр.