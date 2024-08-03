Эксперт назвала методы защиты электронной почты от мошенников

Мошенники часто пытаются украсть личные данные пользователей, рассылая фишинговые письма и создавая поддельные сайты. Если им удаётся взломать один аккаунт, они проверяют, подходит ли тот же пароль к другим сервисам. Ксения Кокорева из Почты Mail.ru советует использовать алиасы и анонимайзеры для защиты от таких атак.

Алиас — это специальный почтовый адрес, который маскирует ваш реальный адрес. Он помогает сохранять анонимность и защищает основной почтовый ящик от нежелательных последствий. Вместо создания нового почтового ящика вы просто создаёте новый адрес, связанный с вашим основным аккаунтом, что усложняет мошенникам задачу по отслеживанию и использованию ваших данных.

Использование анонимных адресов имеет несколько преимуществ. Во-первых, они защищают вашу личность и конфиденциальность, позволяя регистрироваться на сомнительных сайтах, не раскрывая свой основной почтовый ящик. Во-вторых, такие адреса помогают избежать спама и нежелательной рекламы, а также защищают от онлайн-угроз, таких как фишинг и кибератаки. В случае утечки данных на взломанном сайте, ваш основной ящик останется в безопасности. Алиас удобен тем, что вам не нужно создавать и управлять новыми учётными записями; все письма приходят в ваш основной ящик.