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Эксперт назвала причину невысокой эффективности выявления коронавируса российскими тестами
Качество самих тестов не при чем
Профессор образовательного центра ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала причину невысокой эффективности выявления коронавируса российскими тестами. Так, по словам эксперта, низкая выявляемость коронавирусной инфекции отечественными тестами обусловлена не качеством самих тестов, а неправильным забором материала.
Кроме того, это может быть также связано с несоблюдением установленным инструкций к ним. Эксперт отметила, что причин сомневаться в качестве российских тестов нет, а неэффективность их работы обусловлена лишь человеческим фактором. ”Иногда результат зависит от качества взятия мазка. Бывает, что пациент, носитель вируса попил, поел, прополоскал горло перед тем, как сдать мазок - на это очень часто не обращают внимание”, - рассказала Руженцова, отметив, что в инструкции есть четкие рекомендации, согласно которым за три часа до взятия материала запрещается есть, пить, а также полоскать рот.
”Если это не соблюдать, конечно, может быть не выявлен вирус, несмотря на высокое качество тест-системы”, - заключила эксперт.