Эксперт назвала причину невысокой эффективности выявления коронавируса российскими тестами

Кроме того, это может быть также связано с несоблюдением установленным инструкций к ним. Эксперт отметила, что причин сомневаться в качестве российских тестов нет, а неэффективность их работы обусловлена лишь человеческим фактором. ”Иногда результат зависит от качества взятия мазка. Бывает, что пациент, носитель вируса попил, поел, прополоскал горло перед тем, как сдать мазок - на это очень часто не обращают внимание”, - рассказала Руженцова, отметив, что в инструкции есть четкие рекомендации, согласно которым за три часа до взятия материала запрещается есть, пить, а также полоскать рот.

”Если это не соблюдать, конечно, может быть не выявлен вирус, несмотря на высокое качество тест-системы”, - заключила эксперт.