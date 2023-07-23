Эксперт назвала самые частые ошибки при использовании солнцезащитных средств

Вера Воронина, дерматолог из клиники «Рассвет», подчеркнула важность применения солнцезащитных средств на всем открытом участке кожи, а не только на родинки. Она также напомнила, что слой средства нужно обновлять каждые два часа и после контакта с водой, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты.

Избыточное воздействие солнечных лучей увеличивает риск рака кожи и способствует её старению. Однако, специальные солнцезащитные средства, блокирующие лучи типов А и В, могут защитить от этих негативных последствий.

Важно понимать, что наносить средства следует достаточное количество, а не только на родинки, как это часто ошибочно делают некоторые люди. Верное применение фотозащиты также включает избегание загорания, по возможности нахождение в тени и ограничение времени на солнце в периоды активного излучения. Носить головной убор и солнечные очки с фильтром также помогут защитить волосы, кожу головы, веки и глаза от вредного воздействия солнца.