Эксперт назвала самые частые ошибки при использовании солнцезащитных средств

Эксперт назвала самые частые ошибки при использовании солнцезащитных средствНапример, наносить крем только на родинки
Дерматолог Вера Воронина рассказал, какие ошибки чаще всего совершают люди при использовании солнцезащитных средств
Вера Воронина, дерматолог из клиники «Рассвет», подчеркнула важность применения солнцезащитных средств на всем открытом участке кожи, а не только на родинки. Она также напомнила, что слой средства нужно обновлять каждые два часа и после контакта с водой, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты.
Избыточное воздействие солнечных лучей увеличивает риск рака кожи и способствует её старению. Однако, специальные солнцезащитные средства, блокирующие лучи типов А и В, могут защитить от этих негативных последствий.
Важно понимать, что наносить средства следует достаточное количество, а не только на родинки, как это часто ошибочно делают некоторые люди. Верное применение фотозащиты также включает избегание загорания, по возможности нахождение в тени и ограничение времени на солнце в периоды активного излучения. Носить головной убор и солнечные очки с фильтром также помогут защитить волосы, кожу головы, веки и глаза от вредного воздействия солнца.