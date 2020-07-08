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Эксперт назвала тип паролей, которые легче всего взломать
Из года в год люди продолжают совершать одни и те же ошибки
Эксперт и руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева назвала тот тип паролей, которые легче всего взломать потенциальным злоумышленникам.
Так, по словам специалиста, самой большой проблемой большинства пользователей является то, что они используют крайне простые пароли по типу “qwerty” или состоящие из даты рождения.
”Результаты внутренних и внешних тестирований на проникновение, проведенных нашими специалистами в прошлом году, показали, что одним из самых популярных оказался пароль формата "МесяцГод" в латинской раскладке, например, Ltrf,hm2019 или Fduecn2019. Такие пароли встречались в каждой третьей компании, а в одной организации они были подобраны для более чем 600 пользователей” — пояснила Килюшева в разговоре с новостным агентством РИА Новости.